Án tham nhũng tăng hơn 2 lần, 31 cán bộ Trung ương quản lý bị xử lý hình sự

Thu hồi gần 2,7 triệu USD và 127.000 đô la Singapore của Phan Sào Nam ở nước ngoài

Ban Chỉ đạo đánh giá công tác điều tra, truy tố, xét xử được tiến hành mạnh mẽ, quyết liệt; nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra cả trong khu vực Nhà nước và khu vực ngoài nhà nước được chỉ đạo xử lý bài bản, thận trọng, nghiêm minh, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Báo cáo 6 tháng đầu năm nêu rõ, các cơ quan tiến hành tố tụng trên cả nước đã khởi tố, điều tra 452 vụ án/1.409 bị can về các tội tham nhũng (tăng 155 vụ/727 bị can so với cùng kỳ năm 2022).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu trò chuyện bên lề phiên họp (Ảnh: TTXVN).

Riêng các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã khởi tố mới 7 vụ án/37 bị can, khởi tố bổ sung 149 bị can trong 15 vụ án.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến nay, Ban Chỉ đạo cho biết các cơ quan đã khởi tố, điều tra 1.304 vụ/3.523 bị can về các tội tham nhũng (tăng hơn 2 lần về số vụ án và hơn 3 lần về số bị can so với nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng); hoàn thành xét xử 23 vụ án trọng điểm theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo.

Dẫn chứng vụ án điển hình, Ban Chỉ đạo nhắc đến những vụ tham nhũng, tiêu cực lớn, trên diện rộng, vi phạm có tính hệ thống, có tổ chức, cả trong khu vực Nhà nước và khu vực ngoài Nhà nước, gây bức xúc trong nhân dân.