Ăn sữa chua theo 2 cách này, từ giờ đến Tết là bạn có thể dễ dàng giảm cân lại còn khỏe đẹp

Thêm sữa chua vào thói quen ăn uống lành mạnh hàng ngày luôn là một ý tưởng hay. Những lợi ích của món ăn nhẹ thơm ngon này là vô tận. Theo nội dung được chia xác thực trên trang web y tế uy tín WebMD, sữa chua có chứa các lợi khuẩn có thể giúp tăng cường sức khỏe đường ruột, trị táo bón và thậm chí còn có thể thân thiện với người không dung nạp đường sữa.

Theo Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan (Mỹ), món ăn giàu chất dinh dưỡng này cũng là một nguồn cung cấp canxi và protein tuyệt vời . Sữa chua thậm chí còn là một lựa chọn tuyệt vời để thưởng thức nếu bạn đang muốn giảm cân.

Lauren Manaker, một chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký từng đoạt giải thưởng, tác giả sách và thành viên Ban chuyên gia y tế của trang Eat This, Not That, giải thích: "Sữa chua có thể là một thực phẩm tuyệt vời để đưa vào chế độ ăn kiêng hỗ trợ giảm cân. Nó chứa protein chất lượng cao và tùy thuộc vào loại bạn chọn, nó cũng có thể có một số chất béo gây no. Không chỉ ngon miệng, nhiều loại sữa chua chứa các lợi khuẩn giúp hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh. Điều này có thể giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân".