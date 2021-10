Ăn sáng sớm giúp giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường tuýp 2

Trông một tuyên bố, tiến sĩ Jonathan Little, trợ lý giáo sư tại Trường Khoa học Sức khỏe và Thể dục tại Đại học British Columbia và là đồng tác giả của nghiên cứu, cho biết: "Bệnh đái tháo đường loại 2 có thể được điều trị và đôi khi có thể đảo ngược bằng các biện pháp can thiệp chế độ ăn uống".

BS dinh dưỡng Erin Palinski-Wade, tác giả của cuốn "2-Day Diabetes Diet: Diet Just 2 Days a Week and Dodge Type 2 Diabetes" cho biết bà không ngạc nhiên trước những phát hiện này. "Nghiên cứu trước đây đã phát hiện ra rằng chế độ ăn ít carbohydrate có thể thúc đẩy giảm cân đáng kể. Như đã chứng minh trong các nghiên cứu trước đây, việc duy trì những thay đổi này thường có thể là một cuộc đấu tranh vì kế hoạch bữa ăn ít calo, ít carbohydrate có thể bị hạn chế. Vì vậy việc tuân thủ lâu dài sẽ là một thách thức", bà nói.

Hơn nữa, bà đồng ý với các tác giả nghiên cứu về tầm quan trọng của việc thường xuyên được dược sĩ, bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng theo dõi, đặc biệt nếu bạn đang bắt đầu một kế hoạch ăn uống mới với lượng calo và carb giảm. Việc này có thể đảm bảo hiệu quả khi thực hiện những thay đổi về ăn uống và lối sống.

Xem thêm video đang được quan tâm