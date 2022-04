Ăn rau rất tốt nhưng có 12 loại rau “đại kỵ” mẹ bầu không nên ăn nhiều kẻo dễ sảy thai, sinh non

Dưới đây là 12 loại rau mẹ bầu không nên ăn nhiều, ăn liên tục để tránh nguy cơ sảy thai hoặc sinh non.

Rau ngải cứu

Rau ngải cứu có nhiều công dụng tốt đối với sức khỏe như giảm đau bụng, xoa dịu cơn đau… Tuy nhiên, nó lại được liệt vào danh sách những loại rau bà bầu không nên ăn nhiều. Theo các nghiên cứu chỉ ra thì bà bầu ăn nhiều rau ngải cứu, đặc biệt là 3 tháng đầu thai kỳ sẽ làm tăng nguy cơ co bóp cổ tử cung, gây sảy thai hoặc sinh non.

Tuy nhiên, mẹ bầu cũng không quá lo lắng vì ăn ngải cứu với lượng ít (khoảng 3-5 ngọn/ngày, tuần tối đa 3 lần) thì cũng không ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và thai nhi.

Rau ngót

Rau ngót là loại rau giàu dinh dưỡng, chứa nhiều canxi, sắt, chất xơ… tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, mẹ bầu lại nên kiêng ăn rau ngót vì có khả năng gây tiêu chảy, sảy thai, xuất huyết. Nguyên nhân là do trong rau ngót có chứa papaverin có khả năng gây co bóp tử cung. Nếu ăn rau ngót, mẹ bầu không được ăn quá 30g mỗi lần.

Rau răm

Đây cũng là một loại rau mẹ bầu cần kiêng. Nguyên nhân là do trong rau răm chứa các hoạt chất gây mất máu và có khả năng làm tăng nguy cơ co bóp tử cung, gây nên tình trạng sinh non, sảy thai.

Rau chùm ngây