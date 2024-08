Ăn ổi có nên ăn cả vỏ?

Ăn ổi có làm giảm sự hấp thụ chất béo?

Một quả ổi có thể đáp ứng nhu cầu vitamin C hàng ngày của bạn. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có thể ngăn chặn các gốc tự do làm tổn thương mạch máu, phân hủy cholesterol thành choleic acid, sau đó đào thải theo chất thải để duy trì độ đàn hồi của mạch máu và ngăn ngừa các bệnh tim mạch.

Vitamin C còn giúp sản sinh ra các axit amin chuyển hóa chất béo, người thiếu vitamin C cũng sẽ tích tụ nhiều chất béo trung tính trong máu.