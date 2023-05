Ăn mướp đắng giải nhiệt cần tránh những đại kỵ kẻo sinh bệnh

Mướp đắng có thể cản trở quá trình kiểm soát đường huyết trong và sau khi phẫu thuật. Do đó, người được chỉ định mổ nên ngừng ăn mướp đắng ít nhất 2 tuần trước và sau thời gian phẫu thuật dự kiến.

Mướp đắng có tác dụng giảm huyết áp, hạ đường huyết bởi chứa charantin, Polypeptid-P và Vicine. C. Do đó, người bị bệnh huyết áp thấp không nên ăn nhiều mướp đắng. Sử dụng loại quả này nhiều người có thể làm giảm huyết áp, hạ lượng đường trong máu, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt rất nguy hiểm.

Người bị bệnh gan, thận không nên ăn nhiều mướp đắng

Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy mướp đắng có thể độc hại với tế bào gan của động vật. Sau khi uống tinh chất mướp đắng, enzyme trong gan của các con vật tăng cao, tế bào gan có khả năng thay đổi hình dáng.

Hạt mướp đắng chứa chất vicine có thể gây ra ngộ độc với các biểu hiện cấp tính như đau đầu, đau thắt bụng, hôn mê.

Phụ nữ mang thai, cho con bú

Các nghiên cứu cho thấy, mướp đắng có thể gây co thắt tử cung, xuất huyết, làm hư thai, dễ dẫn tới sinh non và có khả năng làm đột biến gen. Do đó, phụ nữ mang thai, đặc biệt là trong giai đoạn đầu nên tránh ăn loại quả này.

Phụ nữ đang cho con bú cũng không nên ăn mướp đắng vì trong quả có chứa một số thành phần có độc tính nhẹ có thể truyền qua sữa mẹ. Độc tính này không ảnh hưởng đến người lớn nhưng đối với trẻ nhỏ, các cơ quan nội tạng còn non yếu thì cần thận trọng khi sử dụng.