Ăn một bát phở đã đủ lượng muối khuyến cáo cả ngày

Một bát phở đủ lượng muối cả ngày

Theo Bộ Y tế, tại Việt Nam tử vong do các bệnh không lây nhiễm ngày càng tăng lên. Năm 2012 cả nước có 520 nghìn trường hợp tử vong thì có đến 73% ca tử vong do bệnh không lây nhiễm, với 379.600 trường hợp. Đến năm 2017, con số tử vong do bệnh không lây nhiễm tăng lên 76%, với hơn 411 nghìn ca.

Trong số trường hợp tử vong, bệnh tim mạch chiếm 33%, ung thư 18%, COPD 7% và bệnh tiểu đường 3%.

Nguyên nhân bởi người Việt có quá nhiều các yếu tố nguy cơ kết hợp, đó là tình trạng hút thuốc lá, thừa cân, thiếu hoạt động thể lực, tăng huyết áp và ăn quá ít rau.