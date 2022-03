Ăn món khai vị bất ngờ phát hiện viên ngọc trai đắt giá

Maria và Michael Spressler sinh sống ở New Jersey, Mỹ đã đến cửa hàng The Lobster House ở Cape May mở cửa từ năm 1987 dùng bữa.

Maria và Michael Spressler đến dùng bữa tại nhà hàng

Tuy nhiên điều khác biệt đã xảy ra mà chính vợ chồng ông cũng không thể ngờ tới. Khi ông Michael đang thưởng thức món khai vị làm từ con trai thì cảm thấy có thứ gì đó cưng cứng trong miệng.