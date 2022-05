Án mạng trong căn phòng trọ cho thuê chưa đầy 1 tuần, tạm giữ người phụ nữ chưa rõ lai lịch

Theo thông tin ban đầu, tối 17/5, người dân tổ dân phố Thần Nữ )phường Bạch Thượng, thị xã Duy Tiên, Hà Nam) phát hiện ra vụ việc liền báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã có mặt, phong tỏa hiện trường phối hợp với Công an tỉnh khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân bị sát hại bằng hung khí. Cơ quan công an cũng bắt nghi phạm H. ngay sau khi xảy ra vụ việc.