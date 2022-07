Án mạng rúng động ở Nghệ An: 4 người bị hàng xóm chém thương vong

Vụ án mạng khiến chị H. tử vong tại chỗ, 3 người bị thương được người thân đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Được biết, sau khi gây ra vụ việc, đối tượng L.V.T đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Hiện, Công an huyện Tân Kỳ đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An tổ chức công tác khám nghiệm để điều tra, làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng.

Việt Hòa