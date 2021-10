Án mạng ở Bắc Giang: Nghi phạm có biểu hiện lạ trước ngày gây án

Theo Trưởng thôn Tuấn Mỹ, sau khi học hết trung học, Trần Văn Hiếu đi nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ anh ta đi học nghề sửa chữa tivi rồi lấy vợ quê Lạng Sơn. Sau khi lập gia đình, Trần Văn Hiếu ở quê vợ làm ăn.



Khi vợ chồng có với nhau 2 người con, năm 2015, Hiếu bất ngờ chém vợ nhập viện và nhận án phạt 6 năm tù giam về tội "Cố ý gây thương tích", mới ra tù từ ngày 13/10 vừa qua.



Hiếu ra tù được một hôm thì các ban ngành của thôn đến gia đình, nhưng người này chỉ ở trong buồng, không tiếp xúc ai. Những ngày sau, Trần Văn Hiếu cũng chỉ ở nhà, không tiếp xúc với hàng xóm, họ hàng.



"Hiếu khi về nhà cũng có một số bất thường về tâm lý, thậm chí là không nhận con trai là con của mình...", Trưởng thôn Tuấn Mỹ nói.



Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phát thông báo truy tìm Trần Văn Hiếu (47 tuổi, ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).



Theo thông tin từ cơ quan điều tra, lúc 13h30, công an nhận tin báo của người dân về việc Hiếu truy sát nhiều người trong gia đình.



Chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự cho biết khi rời hiện trường, Hiếu đi xe máy hiệu Honda Dream biển kiểm soát 98H5-2868, đội mũ bảo hiểm, mặc quần dài có vạch kẻ trắng và áo dài tay màu xanh. Hiếu có một tiền án về tội Cố ý gây thương tích, vừa chấp hành xong án phạt tù ngày 13/10.

Nghi phạm Trần Văn Hiếu

Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang thông báo đến công an các đơn vị địa phương, lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát giao thông tỉnh Lạng Sơn; thông báo tới các đồn, trạm biên phòng (làm nhiệm vụ ở khu vực biên giới) của tỉnh Lạng Sơn được biết.



Quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu phát hiện đối tượng có nhân thân, lai lịch và phương tiện như trên, đề nghị công an các đơn vị, địa phương, đồn, trạm biên phòng tỉnh Lạng Sơn thông báo ngay cho cơ quan CSĐT Công an huyện Lạng Giang để giải quyết.



Số điện thoại cơ quan 02043.881.205 hoặc điều tra viên số điện thoại 0984.225793.