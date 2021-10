Án mạng ở Bắc Giang, mở rộng truy lùng ngoài tỉnh và khu vực biên giới

Ngày 23/10, tại nhiều đường ngang, ngõ rẽ của thôn Tuấn Mỹ (xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), hàng chục cán bộ công an, dân quân tự vệ địa phương, công an viên xã... ứng trực để đảm bảo trật tự an toàn cho người dân địa phương, cũng như tang lễ của vợ chồng ông Trần Đình L. (72 tuổi), bà Bùi Thị Th. (72 tuổi) và người con Trần Thị Th. (45 tuổi, con gái của vợ chồng ông Trần Đình L.).

Sau khi gây án, nghi can Trần Văn Hiếu điều khiển xe máy bỏ trốn

Ông Đỗ Đức Dậu - Trưởng thôn Tuấn Mỹ (xã Tân Thanh) cho biết, sở dĩ có đông lực lượng chức năng bảo vệ đám tang như vậy bởi nghi phạm sát hại 3 người này là Trần Văn Hiếu (47 tuổi, trú thôn Tuấn Mỹ - con trai vợ chồng ông L.) chưa bị bắt.



Ngoài ra, khu vực thôn Tuấn Mỹ là vùng đồi núi, cây cối rậm rạp, ban đêm không có điện sáng nên phải có đông lực lượng chức năng bảo vệ, tránh trường hợp nghi can Hiếu quay về nhỡ có chuyện xảy ra.



Ông Dậu cũng cho biết đã có nhiều năm phục vụ trong quân ngũ và sau đó về công tác tại UBND xã Tân Thanh, rồi làm Trưởng thôn Tuấn Mỹ, nhưng chưa bao giờ chứng kiến vụ án mạng nào đau lòng như chiều qua (22/10).



Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang phát thông báo truy tìm Trần Văn Hiếu (47 tuổi, ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).



Theo thông tin từ cơ quan điều tra, lúc 13h30, công an nhận tin báo của người dân về việc Hiếu truy sát nhiều người trong gia đình.



Chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, khi rời hiện trường Hiếu đi xe máy hiệu Honda Dream biển kiểm soát 98H5-2868, đội mũ bảo hiểm, mặc quần dài có vạch kẻ trắng và áo dài tay màu xanh. Hiếu có một tiền án về tội Cố ý gây thương tích, vừa chấp hành xong án phạt tù ngày 13/10.