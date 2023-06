Án mạng kinh hoàng tại Đồng Nai: Gã tài xế sát hại 3 người rồi tự sát

Nhận tin báo, Công an huyện Vĩnh Cửu cùng Công an TP Biên Hoà phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đến hiện trường khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, Hiệp ăn ở chung với gia đình anh Đạt và làm tài xế cho nhà xe Đ.H. Khoảng 1 tuần trước, anh Đạt cho Hiệp nghỉ việc. Hiệp chuyển đi nơi khác sinh sống. Sau đó, Hiệp quay lại gây án.

Lương Ý