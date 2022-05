Ăn măng cụt rất ngon nhưng có 5 điều cần tránh kẻo hại thân

7 giờ trước Tin pháp luật

Tối 14/5, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Công ty CP quản lý đường sông số 3 và Ban Quản lý Vịnh Hạ Long.