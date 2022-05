Án mạng 2 người tử vong ở Bình Dương: Nghi mâu thuẫn làm ăn

Chiều nay (12/5), một lãnh đạo UBND thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết công an địa phương đã có báo cáo nhanh về cái chết của 2 người đàn ông.



Thông tin ban đầu, vào khoảng 7h sáng cùng ngày, ông N.V.H (SN 1983, ngụ phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát) đến nhà anh N.Đ.T tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát chơi. Lúc này trong nhà có bà P.T.N (SN 1945, mẹ vợ anh T.) và chị N.T.X (vợ anh T.)



Được một lúc, bà N. đi tắm thì nghe tiếng động ở bên ngoài phòng khách nên chạy đến xem và phát hiện N.V.H. đang dùng dao đâm phía sau lưng chị N.T.X.



Bà N. chạy lên phòng ngủ của anh N.D.T. ở tại lầu 1 để kêu cứu thì phát hiện con rể đã chết với nhiều vết máu.

Căn nhà - nơi anh N.Đ.T và vợ bị đâm thương vong được lực lượng chức năng phong tỏa sáng nay (12/5).

Sau khi gây án, H. lên xe bỏ đi. Vụ việc sau đó, được người dân trình báo cơ quan công an. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, tiến hành xác minh nơi ở của đối tượng N.V.H.



Tuy nhiên, khi công an đến nhà của H. ở khu phố 3, phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát thì thấy cổng khóa trong, trên mái nhà có khói đen bốc lên.



Nhận định đối tượng phóng hỏa đốt nhà nên công an dùng máy cắt sắt cắt khóa cổng và cửa chính nơi ở của H. để giải cứu và dập lửa. Kiểm tra tại phòng ngủ của H., công an phát hiện người này đã chết cháy trong tư thế nằm ngửa trên giường, thi thể biến dạng.