Ăn kẹo bán ở cổng trường, 10 học sinh lớp 4 nhập viện

Vào giờ ra chơi, nhóm học sinh này đã mở ra ăn và ngậm thổi, sau đó có biểu hiện đau bụng, buồn nôn và đau đầu. Kiểm tra tại quầy kinh doanh tạp hóa gần trường, chủ quầy này thừa nhận có bán loại kẹo nêu trên nhưng đã hết hàng.

Do các biểu hiện ngộ độc chỉ xuất hiện ở 10 học sinh, thời gian xuất hiện các triệu chứng trước giờ ăn trưa, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị kết luận nguyên nhân ngộ độc không phải do thực phẩm bếp ăn của nhà trường mà nghi ngờ do các em học sinh ngậm, thổi đồ chơi của loại kẹo không rõ nguồn gốc.

Chi cục ATVSTP tỉnh Quảng Trị đã đề nghị Sở Y tế tỉnh này có công văn gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các quầy hàng thức ăn đường phố, bán rong xung quanh trường học và có biện pháp xử lý nghiêm đối với cá nhân, hộ gia đình vi phạm pháp luật liên quan.

Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát các quầy hàng, thức ăn đường phố bán xung quanh các trường học, hướng dẫn học sinh không nên mua và sử dụng các loại thực phẩm, đồ chơi không rõ nguồn gốc xuất xứ.