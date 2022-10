Ăn hỏi Đỗ Mỹ Linh: Ảnh hiếm vợ chồng bầu Hiển, chục vệ sĩ che chắn

Không gian trang trí ngày ăn hỏi tại tư gia nhà Đỗ Mỹ Linh cũng mang hơi hướng cổ điển, đúng chất phố cổ. Bên trong, bàn trà đón khách được trang trí với hoa sen, bình gốm.

Sau khi những hình ảnh của cô dâu, chú rể được hé lộ thì về phần phụ huynh cũng nhận được sự quan tâm không kém. Dù chỉ là những khoảnh khắc hiếm hoi nhưng có thể thấy trong đoạn clip ngắn, mẹ chú rể Vinh Quang - Lê Thanh Hòa diện áo dài đỏ, còn bố chú rể - bầu Hiển diện suit lịch lãm. Đi theo họ là hàng chục vệ sĩ dùng che ô kín mít để tránh ánh mắt của người đi đường.