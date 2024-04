Ăn hạt kỷ tử có tốt?

- Tăng cường miễn dịch làm giảm nguy cơ mắc bệnh do vi sinh vật gây ra.

Theo y học hiện đại, kỷ tử chứa betain, 8-10% axit amin, vitamin B1, B3, vitamin C, carotene, riboflavin. Kỷ tử còn chứa nhiều tinh dầu và các nguyên tố vi lượng như phốt pho, canxi, sắt.

- Theo thực nghiệm thấy rằng kỷ tử có khả năng tăng quá trình tạo máu giúp giảm tình trạng thiếu máu.

- Tác dụng làm giảm mỡ máu, chống oxy hóa và giảm sự lão hoá của cơ thể. Câu kỷ tử còn bảo vệ tế bào gan, ức chế quá trình đọng chất mỡ trong gan, thúc đẩy quá trình tái sinh của tế bào gan; trong thành phần còn cơ chất cerebroside để bảo vệ tế bào gan chống lại độc tố.

- Tốt cho mắt: Những thành phần trong kỷ tử tác dụng tốt trên mắt, giúp mắt sáng hơn, hạn chế tình trạng oxy hóa làm mắt bị mờ.

- Theo đông y, kỷ tử vị ngọt, hơi chua, tình bình quy kinh can, tác dụng dưỡng can, minh mục, bổ thận, ích tinh, tráng dương, nhuận phế. Người dân có thể sử dụng kỷ tử làm thuốc bổ, chữa chóng mặt do huyết hư, thắt lưng đau, di tinh, tiểu đường.

- Cách dùng kỷ tử: Kỷ tử sau khi được phơi khô có thể nấu cùng với thức ăn như trong các món hầm. Kỷ tử thường được kết hợp với những vị thuốc khác tác dụng bồi bổ khí huyết như thục địa, hoàng kỳ, đại táo... để tăng tác dụng.