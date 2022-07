Án giết người tăng, Giám đốc Công an Cà Mau nói gì?

Theo báo cáo của UBND tỉnh Cà Mau tại kỳ họp HĐND mới đây, trong 6 tháng đầu năm 2022, một số loại tội phạm có giảm so với cùng kỳ năm 2021, nhưng tội phạm giết người lại gia tăng, diễn biến phức tạp. Các cơ quan chức năng đã khởi tố 13 vụ, 14 bị can (tăng 4 vụ so với cùng kỳ). Trọng án làm 14 tử vong, bị thương một người.

Theo đó, địa bàn xảy ra một số vụ giết nhiều người, giết người cướp tài sản, giết người thân giấu xác… gây xôn xao dư luận.