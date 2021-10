An Giang thực hiện 'giới nghiêm', Phú Thọ tiếp tục phát hiện các chùm lây nhiễm cộng đồng

Đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Việt Trì, các huyện Lâm Thao, Phù Ninh tiếp tục dừng tổ chức dạy học trực tiếp cho đến khi có thông báo mới.

Xem thêm video được quan tâm: