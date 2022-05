An Giang: Tập trung phát triển sản phẩm du lịch hướng đến thị trường khách nội địa

Năm 2022, ngành Du lịch An Giang đặt mục tiêu đón khoảng 4,6 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch trên địa bàn tỉnh với tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt khoảng 3.000 tỷ đồng. Để vực dậy ngành Du lịch An Giang hậu COVID-19, ngành hiện tập trung phát triển sản phẩm du lịch hướng đến thị trường khách nội địa. Đặc biệt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với các sản phẩm thế mạnh về du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, trải nghiệm giá trị văn hóa địa phương. Đồng thời, ngành Du lịch An Giang tiếp tục thu hút đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch đảm bảo chất lượng, hiện đại, tiện nghi, đồng bộ đáp ứng nhu cầu của khách du lịch. Triển khai thực hiện hoạt động hợp tác phát triển du lịch giữa An Giang và cụm liên kết hợp tác, phát triển du lịch phía Tây vùng Đồng bằng sông Cửu Long; chương trình Liên kết phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long.

Khu du lịch Rừng tràm Trà Sư (huyện Tịnh Biên, An Giang) nhìn từ trên cao. Ảnh: Thanh Sang- TTXVN Khu du lịch Rừng tràm Trà Sư (huyện Tịnh Biên, An Giang) nhìn từ trên cao. Ảnh: Thanh Sang- TTXVN

Song song đó, ngành Du lịch An Giang cũng tiếp tục phát triển các nhóm sản phẩm du lịch thế mạnh như: Du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, đồng thời đổi mới, đa dạng sản phẩm, dịch vụ theo hướng gia tăng giá trị trải nghiệm với các nhóm sản phẩm du lịch văn hóa kết hợp ẩm thực, du lịch nghỉ dưỡng kết hợp chăm sóc sức khỏe, các hoạt động du lịch giải trí ban đêm…



Năm 2021, do ảnh hưởng của đợt bùng phát dịch COVID-19, ngành Du lịch An Giang chỉ đón khoảng 3,5 triệu lượt khách đến các điểm tham quan, du lịch, giảm 46% so với cùng kỳ, chỉ đạt 50% so với kế hoạch năm. Doanh thu từ hoạt động du lịch của tỉnh chỉ đạt 2.300 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ, đạt 53% so với kế hoạch năm 2020.

Thanh Sang