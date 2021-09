An Giang: Phát hiện, thu giữ hơn 7.700 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc xuất xứ

Trước đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 25-9, Tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang, tiến hành đồng loạt kiểm tra cửa hàng kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật Thành Phê tại ấp Phước Thạnh, xã Phước Hưng, huyện An Phú, do ông Nguyễn Thành Phê (sinh năm 1962) làm chủ và cửa hàng kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật Thành Phê 2 tại ấp Phú Mỹ, xã Phú Hội, huyện An Phú, do bà Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1988), trú tại xã Phước Hưng, huyện An Phú làm chủ.