An Giang: Khởi tố chủ cơ sở giữ trẻ không phép, làm bé 3 tuổi tử vong

Chiều 18/9, theo tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Ngọc Minh Thư (SN 1991, cư trú ấp Vĩnh Thới, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành) để điều tra về hành vi Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp.

Trước đó, khoảng 6h30 ngày 25/5, chị N.T.T. (SN 1989, trú tại ấp Vĩnh Hòa A, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành) đưa con ruột là N.H.B. (SN 2021) đến gửi tại cơ sở giữ trẻ thuộc nhóm trẻ Minh Ngọc do Phan Ngọc Minh Thư làm chủ. Sau đó, chị T. đi làm.