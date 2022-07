Ăn gì khi bị sốt xuất huyết?

Sốt xuất huyết gây cô đặc máu, xuất huyết trong

Theo Bộ Y tế, tính đến ngày 18/7, cả nước ghi nhận hơn 113.400 ca bệnh sốt xuất huyết và dự báo có thể tiếp tục tăng cao.



Trên thực tế, phần lớn người mắc sốt xuất huyết được theo dõi tại nhà và chỉ nhập viện khi có dấu hiệu cảnh báo (nguy cơ chuyển nặng). Bệnh vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.



Theo thạc sĩ, bác sĩ Phạm Ngọc Oanh, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM, chế độ dinh dưỡng phù hợp sẽ giúp cơ thể người bệnh tăng đề kháng và phục hồi sớm.

Bệnh viện tại TP.HCM quá tải bệnh nhân sốt xuất huyết.

Bệnh sốt xuất huyết có 2 cơ chế. Đầu tiên là tình trạng thoát huyết tương khỏi thành mạch máu. Vì vậy, máu của người bệnh sốt xuất huyết dễ bị cô đặc, dễ xảy ra sốc.



Cơ chế thứ hai là giảm tiểu cầu giảm, giảm các yếu tố đông máu. Đó là lý do người bệnh dễ bị chảy máu chân răng, chảy máu cam hoặc xuất huyết trong.



Vì vậy, người bệnh sốt xuất huyết cần bù nước, bổ sung thực phẩm chứa vitamin C, tăng sức đề kháng và bền thành mạch, hỗ trợ cho điều trị.



Người bệnh sốt xuất huyết nên ăn và uống gì?

Ưu tiên hàng đầu với người bệnh sốt xuất huyết là bù nước.



Người bệnh có thể bù nước bằng các dung dịch điện giải hoặc oresol, tăng cường uống nước trái cây, nước ép. Ví dụ như nước bưởi ép, nước cam, nước chanh, nước dừa tươi. Các loại trái cây này cung cấp vitamin C và khoáng chất giúp hạn chế tình trạng sốc.



Người bệnh sốt xuất huyết thường mệt mỏi, đau cơ, đau toàn thân, nôn ói nên việc ăn uống sẽ ít hơn bình thường. Vì vậy, cần lựa chọn thức ăn mềm, lỏng, dễ tiêu như cháo, súp.



Bữa ăn nên có thực phẩm nhiều chất đạm như thịt cá, sữa; các loại rau củ màu vàng cam đậm, xanh đậm như cà rốt, bồ ngót, rau cải, đu đủ chín… có nhiều vitamin A, C.