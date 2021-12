Ăn gì để ngừa ung thư vú?

Your browser does not support the audio element.

Ung thư vú là một trong những bệnh ung thư phổ biến nhất ở phụ nữ trên toàn thế giới. Theo một nghiên cứu, chế độ ăn uống là nguyên nhân gây ra 35% tổng số ca ung thư. Một chế độ ăn uống dinh dưỡng có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng và giảm nguy cơ ung thư vú

Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ khuyến nghị nên ăn nhiều trái cây và rau quả, ngũ cốc nguyên hạt và các sản phẩm từ sữa và ít thịt đỏ, rượu và đồ ngọt.

Dưới đây là một số thực phẩm nên ăn để ngăn ngừa nguy cơ ung thư vú: