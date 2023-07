Ấn Độ từ chối khoản đầu tư 1 tỷ USD của hãng xe Trung Quốc

Tuy nhiên, liên doanh này đã vấp phải rào cản an ninh vốn đang được thắt chặt tại Ấn Độ. Các quan chức quốc gia này đã tiết lộ với The Economic Times rằng việc ngừng chấp thuận cho liên doanh này là do những lo ngại về an ninh đối với các khoản đầu tư của Trung Quốc vào Ấn Độ, được cảnh báo trong quá trình thảo luận với chính quyền nhà nước.

The Economic Times cho biết vào tháng 4/2020, chính phủ Ấn Độ đã thay đổi chính sách đầu tư trực tiếp của nước ngoài, yêu cầu đầu tư vào Ấn Độ từ các quốc gia có chung biên giới với Ấn Độ phải được chính phủ chấp thuận.

Tại thị trường Việt Nam, BYD hiện diện từ cuối năm 2021 thông qua việc xây dựng nhà máy lắp ráp, sản xuất iPad cho Apple tại Phú Thọ. Dự án có tổng mức đầu tư 268 triệu USD.