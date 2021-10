Ấn Độ tiếp tục sứ mệnh Vaccine Hữu nghị, ưu tiên quốc gia láng giềng

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar đã gửi Bộ trưởng Y tế Mansukh Mandaviya một danh sách gồm ít nhất 25 quốc gia đề nghị Ấn Độ cung cấp vaccine.

Một nguồn tin trong chính phủ Ấn Độ khẳng định New Delhi sẽ ưu tiên các nước láng giềng. Lý do được cho là vì Ấn Độ có các đường biên giới lỏng lẻo với một số quốc gia và Ấn Độ sẽ an toàn nếu khu vực lân cận của nước này an toàn.

Vaccine Maitri là một sáng kiến chính sách đối ngoại của Ấn Độ. Thông qua sáng kiến này, Ấn Độ đã cung cấp 66,5 triệu liều vaccine Covid-19 cho 95 quốc gia trên thế giới từ tháng 1-4/2021, trong đó bao gồm 10,7 triệu liều miễn phí, 35,8 triệu liều cung cấp qua hợp đồng thương mại và 19,8 triệu liều được trao cho sáng kiến COVAX của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).