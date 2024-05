Ấn Độ tăng rào cản với camera giám sát Trung Quốc

Theo những sửa đổi trong "Lệnh hàng hóa điện tử và công nghệ thông tin (yêu cầu đăng ký bắt buộc) năm 2021", không ai được sản xuất hoặc lưu trữ để mua bán, nhập khẩu, phân phối hàng hóa không phù hợp với Tiêu chuẩn Ấn Độ. Do đó, tất cả các camera giám sát được triển khai ở Ấn Độ đều an toàn trước các vấn đề an ninh quốc gia.

Ấn Độ là một thị trường camera giám sát khổng lồ. Các công ty Trung Quốc thống trị trong một thời gian dài nhờ giá cả hợp lý và công nghệ tiên tiến. Theo các chuyên gia, quy mô thị trường camera giám sát Ấn Độ ước tính đạt 4,38 tỷ USD vào năm 2022, dự kiến tăng trưởng ở mức 17% trong những năm tới để đạt giá trị 13,08 tỷ USD vào năm 2029.