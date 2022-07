Ấn Độ tăng mạnh thuế nhập khẩu vàng, giá vàng tuần tới sẽ ra sao?

Giá vàng tuần tới có thể tiếp tục điều chỉnh, tích lũy

Trong khi đó, tại Châu Âu, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 tiếp tục tăng mạnh lên mức 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái, do giá lương thực và năng lượng tăng mạnh. Lạm phát khu vực này có thể sẽ còn tăng cao hơn nữa, nếu các quốc gia trong khu vực không kịp thời đưa ra các biện pháp kiểm soát giá nhiên liệu và cước vận tải. Lạm phát tăng mạnh sẽ củng cố cho kỳ vọng NHTW Châu Âu (ECB) sẽ tăng 25 điểm lãi suất cơ bản trong tháng 7 và thêm 50 điểm lãi suất cơ bản vào tháng 9 tới. Điều này sẽ góp phần thu hẹp chênh lệch lãi suất so với Mỹ, có thể sẽ giúp EUR phục hồi so với USD, qua đó phần nào hỗ trợ cho giá vàng.

Trong tuần tới, Mỹ sẽ công bố báo cáo việc làm tháng 6. Theo đó, số liệu việc làm phi nông nghiệp (NFP) dự báo chỉ đạt 275.000 việc làm, tỷ lệ thất nghiệp có thể sẽ tăng so với kỳ trước (3,6%). Nếu dự báo này là xác thực, thì FED có thể sẽ phải giảm mức độ tăng lãi suất cơ bản, hỗ trợ cho giá vàng tuần tới phục hồi. Ngược lại, nếu NFP tăng mạnh hơn nhiều so với dự kiến, sẽ làm tăng kỳ vọng FED tăng mạnh lãi suất, khiến giá vàng tuần tới chịu thêm áp lực điều chỉnh giảm.

Theo DDDN