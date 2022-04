Ấn Độ phát hiện ca nhiễm biến thể mới XE đầu tiên của COVID-19

Ấn Độ là quốc gia có số người chết vì COVID-19 cao thứ hai thế giới sau Mỹ, với trên 43 triệu ca mắc và trên 521.500 ca tử vong.

Trang Hindustan Times đưa tin, trường hợp đầu tiên ở Ấn Độ nhiễm biến thể XE của coronavirus (Covid-19) đã được báo cáo từ Mumbai.

Kết quả giải trình tự bộ gen thứ 11 do cơ quan dân sự thành phố Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) công bố cho thấy một mẫu dương tính với biến thể XE và một mẫu khác với biến thể Kappa.

Các quan chức BMC cho biết, trường hợp đầu tiên ở Ấn Độ có kết quả xét nghiệm dương tính với biến thể XE là một phụ nữ 50 tuổi đã được tiêm phòng đầy đủ, không mắc bệnh đi kèm và không có triệu chứng.

Người phụ nữ này đến Ấn Độ từ Nam Phi vào ngày 10/2 và không có tiền sử du lịch trước đó. Khi đến, bà đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus.

Biến thể mới của Covid-19, được gọi là XE, được phát hiện lần đầu tiên ở Anh vào ngày 19/1.

Biến thể XE được cho là hình thành từ sự tái tổ hợp của dòng phụ BA.1 và BA.2 của biến thể Omicron. Các dấu hiệu ban đầu cho thấy nó dường như có khả năng lây lan cao hơn 10% so với BA.2 (Omicron tàng hình).

Theo quan chức y tế Ấn Độ tiết lộ ngày 6/4, 228 trong số 230 mẫu từ Mumbai là biến thể Omicron, 1 mẫu khác là biến thể Kappa và mẫu còn lại là biến thể Omicron XE.

"Tình trạng của các bệnh nhân bị nhiễm chủng virus mới không nghiêm trọng" - quan chức này cho biết.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, sự lai tạo của 2 biến thể phụ của Omicron là BA.1 và BA.2 đã được ghi nhận ở Anh. Biến thể mới này là XE và có thể là biến thể dễ lây truyền nhất cho đến nay.

Biến thể mới XE được ước tính là lây lan dễ dàng hơn 10% so với BA.2. Bản thân BA.2 đã dễ lây lan hơn so với chủng gốc Omicron vì dễ thâm nhập.

Hiện XE vẫn chiếm phần rất nhỏ trong tổng số ca mắc bệnh trên toàn thế giới nhưng nếu thực sự tốc độ tăng trưởng số ca mắc do nhiễm biến thể này cao hơn 10% so với BA.2 thì khả năng lây lan của XE sẽ cao hơn tới 43% so với Omicron, biến thể hoành hành trên toàn thế giới trong những tháng vừa qua.

Sự đột biến của các chủng SARS-CoV-2 khác nhau đã hình thành ba dòng virus riêng biệt là XD, XE, XF. Dòng XD và XF là sự kết hợp của biến thể Delta và biến thể phục BA.1. Trrong khi đó, dòng XE là “con lai” giữa các biến thể Omicron BA.1 và BA.2, trong đó phần lớn bộ gien thuộc về Omicron BA.2, hay còn được gọi là Omicron tàng hình.