Ấn Độ cấm xuất khẩu, gạo Việt Nam tăng giá từng ngày

Nhiều doanh nghiệp gạo Việt Nam đang ngưng chào bán do dự báo giá sẽ tăng nhanh trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thái Bình, Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp công nghệ cao Trung An, phân tích, Ấn Độ đang xuất khẩu gạo tới hơn 150 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Do đó, sự sụt giảm lượng gạo xuất khẩu từ quốc gia này sẽ làm tăng áp lực lên giá lương thực vốn đang có xu hướng tăng trên thế giới do hạn hán và ảnh hưởng của xung đột Nga - Ukraine.

Sản lượng gạo niên vụ 2022/03 ước tăng ít nhất 100.000 tấn tại Úc, Miến Điện, Indonesia, Iran, Nigieria, Pakistan, Sri Lanka và Thái Lan. Riêng Campuchia, Trung Quốc, Nepal và Pakistan được dự báo sẽ thu hoạch kỷ lục trong niên vụ này.

Thương mại gạo thế giới năm 2023 điều chỉnh tăng nhẹ lên mức kỷ lục 54,7 triệu tấn. Các điều chỉnh tăng về xuất khẩu gạo đối với Brazil và Ecuador, bù đắp cho giảm xuất khẩu tại Kazakhstan. Về nhập khẩu gạo, dự báo tăng được thực hiện với Bangladesh, Costa Rica, EU và Kazakhstan, nhưng giảm đối với Indonesia và Nepal.

Cuối tháng 8, tại Ấn Độ, gạo đồ 5% tấm ở mức 365-371 USD/tấn, tăng 1 USD so với đầu tháng 8 và tăng 4 USD/tấn so với trung bình tháng trước. Trong khi đó, tại Thái Lan, gạo tiêu chuẩn 5% tấm Thái Lan ở mức 416-420 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn so với tháng 7/2022.

Còn gạo 5% tấm Việt Nam giữ ở mức 390-393 USD/tấn, tăng 7 USD/tấn so với đầu tháng nhưng giảm tới 25 USD/tấn so với tháng trước. Ngày 12/9, giá gạo 5% tấm RI-VNBKN5-P1 của Việt Nam được chào bán ở mức 410 USD/tấn, tăng khoảng 20 USD so tuần trước.

Báo cáo mới nhất của Bộ NN-PTNT, tính đến hết tháng 8 năm nay, xuất khẩu gạo của nước ta đạt kim ngạch trên 2,3 tỷ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái.