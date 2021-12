Ấn định thời gian, địa điểm tổ chức SEA Games 31

Your browser does not support the audio element.

Chiều nay, Văn phòng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á (SEAGF), có trụ sở tại Bangkok, Thái Lan, phối hợp cùng Ủy ban Olympic Việt Nam tổ chức Hội nghị Hội đồng SEAGF theo hình thức trực tuyến, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương, được sự ủy quyền của Chủ tịch SEAGF - Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam.