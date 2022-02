An Dĩ Hiên suy sụp khi chồng đại gia bị cảnh sát bắt giữ

An Dĩ Hiên kết hôn tháng 6/2017. Hôn lễ được tổ chức xa hoa với sự góp mặt của hàng chục ngôi sao giới giải trí. Sau kết hôn, nữ diễn viên gần như giải nghệ để chuyên tâm chăm sóc chồng con. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của người đẹp không viên mãn như nhiều người tưởng. Cô bị chồng quản lý chặt chẽ về giờ giấc, sinh hoạt. An Dĩ Hiên từng chia sẻ nguyên nhân chính mâu thuẫn là sự khác biệt của hai con người ở hai lĩnh vực kinh doanh và giải trí.

An Dĩ Hiên là diễn viên Đài Loan nổi danh từ đầu thập niên 2000. Sở hữu nhan sắc ngọt ngào, cuốn hút và khả năng diễn xuất ổn định, người đẹp xứ Đài nhanh chóng nhận được sự yêu mến qua các bộ phim từ màn ảnh Hoa ngữ như: Những ngã rẽ cuộc đời, Đấu ngư, Tiên kiếm kỳ hiệp truyện, Tuyết sơn phi hồ, Ỷ thiên đồ long ký… Bên cạnh vai trò diễn viên, tên tuổi của cô còn được biết đến rộng rãi ở lĩnh vực ca hát.

Thúy Ngọc