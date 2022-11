‘Ăn đậm’ đầu năm, PVOil lỗ nặng quý III vì 'om' hàng giá cao

Lỗ lớn do giá xăng, dầu giảm

Tổng công ty Dầu Việt Nam - PVOil (OIL) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022. Theo đó, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu đứng thứ nhì về thị phần tại Việt Nam ghi nhận mức lỗ hơn 373 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 56,6 tỷ đồng.

PVOil là doanh nghiệp chiếm hơn 20% thị phần xăng dầu bán lẻ, trong khi Petrolimex là doanh nghiệp dẫn đầu tại Việt Nam về kinh doanh mặt hàng xăng dầu, thị phần khoảng 50% thị trường nội địa.

Đây là kết quả kinh doanh thê thảm của PVOil, dù doanh thu quý III/2022 tăng gấp khoảng 2 lần so với cùng kỳ năm trước.

Theo giải trình của PVOil, doanh nghiệp lỗ chủ yếu do giá dầu thế giới đảo chiều giảm liên tục từ cuối tháng 6 đến cuối tháng 9 do lo ngại suy thoái kinh tế, lạm phát... Cũng do giá dầu thế giới giảm, Nhà nước liên tục điều chỉnh giảm giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu trong quý III.

Giảm giá bán lẻ xăng dầu làm lãi gộp của PVOil giảm 37%, dẫn đến kết quả kinh doanh thua lỗ. (Nguồn: PVO)

Trên thực tế, sau khi lên đỉnh 32.870 đồng/lít hồi cuối tháng 6, giá xăng RON 95-III giảm về 21.440 đồng/lít vào đầu tháng 10. Giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh theo đà giảm giá dầu trên thế giới và theo việc cắt giảm một số loại thuế, phí cũng như việc sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.