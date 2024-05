Ăn chanh chỉ lấy nước, phần lớn người Việt đang bỏ phí một vị thuốc quý

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Vỏ chanh rất giàu vitamin C – khoảng 31 mg mỗi quả và có thể cung cấp đến 51% nhu cầu vitamin C hàng ngày của cơ thể. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng tiêu thụ trái cây và rau quả giàu vitamin C như vỏ chanh có liên quan đến việc giảm nguy cơ đột quỵ và bệnh tim mạch. Ngoài ra, chất xơ và hóa chất thực vật trong vỏ chanh như hesperidin và diosmin có thể giúp giảm mức cholesterol trong máu.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Vitamin C là một chất dinh dưỡng thiết yếu cho hệ miễn dịch, giúp tăng cường chức năng của các tế bào miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại nhiễm trùng và bệnh tật. Vỏ chanh chứa hàm lượng vitamin C cao hơn nhiều so với nước cốt chanh, giúp tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả.