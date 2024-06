Ăn bưởi giúp giảm cân và có nhiều lợi ích cho sức khỏe

2. Có thể tăng cường khả năng miễn dịch

Bưởi có một lượng vitamin C dồi dào nên nó có thể giúp tăng khả năng miễn dịch, từ đó bảo vệ chúng ta khỏi bệnh tật. Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Biomechanics (Hoa Kỳ), những người tiêu thụ vitamin C có thể khỏi bệnh cảm lạnh thông thường nhanh hơn những người không dùng vitamin C.