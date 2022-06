Ăn bơ giúp bạn giảm cân hay tăng cân?

Bơ giúp cảm thấy no lâu hơn

Theo Healthline, thực phẩm giàu chất béo hoặc chất xơ có thể giúp bạn cảm thấy no hơn sau khi ăn. Điều này một phần là do chất béo và chất xơ làm chậm quá trình giải phóng thức ăn từ dạ dày của bạn. Điều này khiến bạn cảm thấy no lâu hơn và có thể có nghĩa là bạn có khả năng ăn ít calo hơn.

Bơ có nhiều chất béo và chất xơ, có nghĩa là chúng có tác dụng mạnh mẽ đến cảm giác no.

Một nghiên cứu đã xem xét cách ăn bữa sáng có quả bơ ảnh hưởng đến sự thèm ăn và cảm giác no ở những người thừa cân và béo phì. Kết quả, những người ăn cả quả bơ vào bữa sáng cảm thấy hài lòng hơn và ít đói hơn so với những người ăn bữa sáng cung cấp cùng một lượng calo nhưng ít chất béo và chất xơ hơn.

Những đặc tính này có thể làm cho bơ trở thành một công cụ có giá trị trong việc điều chỉnh sự thèm ăn và giảm cân.

Bơ có thể giúp duy trì cân nặng

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người ăn trái cây và rau có xu hướng có trọng lượng cơ thể thấp hơn. Một nghiên cứu quan sát lớn đã kiểm tra các mô hình dinh dưỡng của người Mỹ. Những người ăn bơ có xu hướng có chế độ ăn giàu chất dinh dưỡng hơn, giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hóa và trọng lượng cơ thể thấp hơn những người không ăn bơ.