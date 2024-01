Ăn bắp cải sống hay chín tốt cho sức khỏe hơn?

Tuy nhiên, các loại rau họ cải bao gồm bắp cải là một trong những nhóm được nấu chín sẽ tốt hơn là ăn sống. Dưới đây là lý do vì sao.

Theo eMediHealth, bắp cải là nguồn giàu polyphenol có lợi và chất chống oxy hóa có thể tác động tích cực đến sức khỏe. Chúng cũng chứa một loại enzyme gọi là myrosinase, giúp giải phóng các chất chống oxy hóa khỏi dạng liên kết của chúng.

Một nghiên cứu cho thấy, hấp bắp cải có thể bảo toàn hoạt tính chống oxy hóa tốt nhất của loại rau này. Hấp cũng làm giảm lượng nitrit liên kết với chất dinh dưỡng và làm giảm khả năng cung cấp chúng cho cơ thể.

- Cải thiện khả năng tiêu hóa bắp cải

Nhiều người cảm thấy khó tiêu hóa bắp cải do hàm lượng chất xơ cao và do đó họ gặp phải các triệu chứng đầy hơi và chướng bụng. Nấu bắp cải bằng cách hấp không chỉ làm mềm chất xơ mà còn giúp axit mật tiêu hóa bắp cải dễ dàng hơn.

Có bất lợi khi nấu bắp cải không?

Nhược điểm lớn nhất của việc nấu bắp cải là làm giảm hàm lượng vitamin C. Khoảng 1 cốc bắp cải sống chứa 32,6mg vitamin C, trong khi 1 cốc bắp cải nấu chín có 28mg vitamin C.

Tuy nhiên, bạn có thể tiêu thụ các nguồn vitamin C phong phú hơn khác, chẳng hạn như kiwi, cam, ổi, để đáp ứng nhu cầu vitamin C của bạn.