Ăn bánh Trung thu uống trà nào hợp? 4 loại trà vừa ngon vừa bổ nên biết

Thói quen uống trà và ăn bánh trung thu vào ngày Tết Trung thu đã có từ lâu đời. Người xưa thường vừa ăn bánh trung thu vừa thưởng thức uống trà và trò chuyện với các thành viên trong gia đình.

Hiện nay, nhiều người vẫn có thói quen ăn bánh trung thu và nhâm nhi cùng một tách trà. Bởi ăn một miếng bánh uống một ngụm trà sẽ giúp trung hòa hương vị ngọt ngào của bánh trung thu trong miệng, giúp người ăn không bị ngán.

Không chỉ vậy, uống trà khi ăn bánh trung thu còn giúp cho quá trình tiêu hóa, phân giải chất béo diễn ra hiệu quả hơn.

Vậy ăn bánh trung thu uống trà nào thì hợp? Hãy thử tham khảo 4 loại trà vừa có hương vị thơm ngon, vừa tốt cho sức khỏe dưới đây.

1. Trà xanh

Trà xanh là một trong những thức uống dân dã, quen thuộc với người Việt Nam. Trà xanh có vị chát nhẹ. Nhiều người cho rằng chính vị chát trong trà xanh sẽ làm dịu bớt đi vị ngọt trong bánh Trung thu.

Không chỉ dừng lại ở tác dụng giảm vị ngọt của bánh trung thu, trà xanh còn đem đến một số lợi ích nhất định cho sức khỏe có thể kể đến như:

- Trà xanh rất giàu chất chống oxy hóa như polyphenol, theanine và các chất có lợi cho sức khoẻ khác. Đây là các hợp chất tự nhiên có lợi cho sức khỏe, chẳng hạn như giảm viêm và giúp chống lại một số bệnh ung thư.

- Trà xanh có chứa catechin gọi là EGCG. Catechin là chất chống oxy hóa tự nhiên giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào, làm giảm sự hình thành các gốc tự do trong cơ thể, bảo vệ các tế bào khỏi quá trình stress oxy hóa do các gốc tự do gây ra.

Lợi ích của trà xanh gồm giảm nguy cơ mắc tiểu đường loại 2, bảo vệ chức năng não bộ và đem lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch.