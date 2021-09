Ăn bánh quy nhiều rồi nhưng bạn có biết tại sao trên bánh lại có các lỗ nhỏ hay không?

44 phút trước Tin pháp luật

Nguyễn Hoàng Suốt, 33 tuổi, ở huyện An Phú, An Giang, yêu cầu được tiêm vắc xin Pfizer mới cho lấy mẫu xét nghiệm. Khi không được đáp ứng, người này cầm dao chém cán bộ công an.