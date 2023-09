Ăn 1 quả chuối ngay khi ngủ dậy, điều gì sẽ xảy ra với cơ thể?

Ngoài kali, chuối còn chứa nhiều vitamin C, magiê và chất xơ. Các chất này cũng có lợi đối với tim mạch. Đặc biệt, vitamin C đóng vai trò như một chất chống oxy hóa, ngăn ngừa tổn thương tại tim.

Tăng cường hệ thống miễn dịch

Không chỉ có tác dụng chống oxy hóa, vitamin C còn giúp tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch. Loại vitamin này hỗ trợ quá trình sản xuất các tế bào bạch cầu có tác dụng chống nhiễm trùng trong cơ thể. Ngoài ra, tác dụng chống oxy hóa của vitamin C còn giúp giảm các gốc tự do gây hại tế bào.

Theo VTC