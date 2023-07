AMM-56: Khát vọng chuyển mình và kỳ vọng xứng tầm

Với tinh thần xây dựng như vậy, trao đổi của các nước về các vấn đề quốc tế, khu vực đều thể hiện quyết tâm nhìn về tương lai, nỗ lực tìm kiếm tiếng nói chung, giải pháp phù hợp, góp phần vào hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực.

Một trong những điều làm nên sức hút của ASEAN là năng lực điều hòa các khác biệt, cân bằng và hài hòa quan tâm của các nước. Do đó, mỗi cơ chế của ASEAN tuy mang sắc thái riêng, song đều hướng đến mục tiêu thúc đẩy đối thoại, tham vấn, xây dựng lòng tin, thu hẹp khác biệt và gia tăng điểm đồng. Đối thoại, tham vấn đã trở thành thói quen, tập quán và văn hóa trong đời sống ở khu vực.

Là lực lượng chủ đạo trong các nỗ lực hòa bình, hợp tác ở khu vực, các cơ chế do ASEAN thành lập là nơi để các nước chia sẻ và đối thoại thẳng thắn về các vấn đề cùng quan tâm như Biển Đông, Myanmar hay Bán đảo Triều Tiên.

Liên quan đến các vấn đề an ninh, trong đó có Biển Đông, Myanmar và nhiều vấn đề khác, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN cũng như giữa ASEAN với các đối tác, đặc biệt là Diễn đàn khu vực ASEAN đã đề cập các chủ đề nóng này như thế nào?

Trong suốt ba thập kỷ, ASEAN đã không ngừng đối thoại cả trong nội bộ lẫn với các đối tác về nhiệm vụ chung đóng góp cho hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Và thông qua các trao đổi, thậm chí là cọ xát, và thống nhất được lập chung về tầm quan trọng của kiềm chế, tôn trọng luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982, tránh các hành động có thể làm xói mòn lòng tin.

Lập trường chung này đã nhận được sự ủng hộ của các đối tác, dẫn đến những tiến triển trong thực hiện Tuyên bố DOC và xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử COC. Đây là các tín hiệu tích cực, tạo đà cho các nỗ lực trong thời gian tới.

Đại sứ Vũ Hồ, Quyền Trưởng SOM ASEAN trả lời phỏng vấn kết quả AMM-56. (Ảnh: Tuấn Anh)

Xin Đại sứ cho biết các đóng góp của đoàn Việt Nam tại các Hội nghị?

Đoàn Việt Nam do Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn dẫn đầu dự các Hội nghị với tâm thế sẵn sàng chủ động, tích cực và có trách nhiệm mang theo nhiều trọng trách và thông điệp quan trọng. Với tâm thế này, đoàn Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Thứ nhất, Việt Nam đã cùng các nước thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng, duy trì đoàn kết, phát huy vai trò trung tâm và củng cố lập trường nguyên tắc của ASEAN trong các vấn đề quốc tế và khu vực. Sự tham gia của đoàn Việt Nam thể hiện tinh thần nhất quán và xuyên suốt là hòa hiếu, hòa hợp và hữu nghị giữa Việt Nam với các đối tác.

Thứ hai, các đóng góp và đề xuất của Việt Nam tại Hội nghị được đánh giá là hài hòa, cân bằng, vừa góp phần dung hòa khác biệt giữa các nước, vừa thúc đẩy hợp tác nội khối và hợp tác giữa ASEAN với các đối tác. Qua đó, chúng ta đã đưa đến Hội nghị hình ảnh một Việt Nam chủ động hơn, tích cực hơn, trách nhiệm hơn và hiệu quả hơn trong tham gia hợp tác ASEAN.

Thứ ba, các phát biểu của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đều thể hiện mong muốn của Việt Nam về một ASEAN đoàn kết, thống nhất, phát triển, vững mạnh, và là lực lượng hạt nhân trong duy trì hòa bình, ổn định ở Đông Nam Á và rộng hơn là Châu Á-Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

ASEAN hoan nghênh các đối tác ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN bằng cả lời nói và hành động, hỗ trợ ASEAN xây dựng Cộng đồng, đóng góp trách nhiệm cho hòa bình, ổn định, hợp tác ở khu vực.