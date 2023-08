AMEE kết đôi trai đẹp ‘Boys Planet’ trong MV 'Chủ nhật boy'

Trong teaser audio Chủ nhật boy, AMEE đếm số từ thứ hai đến chủ nhật, cộng hưởng cùng vũ đạo tràn đầy năng lượng. Lyrics của ca khúc trẻ trung và dễ nghe, dễ thuộc khi được thể hiện bởi chất giọng trong trẻo, nữ tính đặc trưng của AMEE.

AMEE và CONGB của show sống còn Boys Planet 999 lần đầu hợp tác

Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền còn kết hợp cả tiếng Anh và tiếng Việt trong lối viết, tạo cảm giác thân thuộc với cách nói chuyện hàng ngày của giới trẻ như “It's chủ nhật”, “You're my Sunday Boy”, “Mong chờ đến cuối tuần để được gặp anh và nói ra to be my all day boy”.