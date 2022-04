Amber Heard nói dùng phấn che vết bạo hành, hãng mỹ phẩm lên tiếng

Hộp phấn được đưa ra trước tòa do thương hiệu mỹ phẩm Milani Cosmetics sản xuất, sản phẩm này có tên là "All In One Correcting Kit", có tác dụng che phủ khuyết điểm hiệu quả trong quá trình trang điểm.

Phía Amber Heard nói rằng đây chính là hộp phấn mà cô đã sử dụng để che đi những vết bầm tím khi còn trong cuộc hôn nhân với Johnny Depp. Cô đã dùng hộp phấn này cho tới khi đệ đơn ly hôn Depp hồi năm 2016.

Trước tòa, luật sư đại diện cho Amber Heard đã cầm hộp phấn trên tay và nói: "Đây là thứ mà cô ấy đã phải dùng. Cô ấy trở nên quen thuộc với hộp phấn này và rất thành thạo khi sử dụng nó. Quý tòa sẽ được nghe cô Amber Heard nói về cách mà cô ấy đã pha trộn các màu phấn khác nhau làm sao để che đi được những vết bầm tím xuất hiện với những sắc độ khác nhau".

Nhưng ngay khi thông tin này xuất hiện, hãng mỹ phẩm đã lên tiếng thông qua đăng tải trên mạng xã hội. Phía công ty mỹ phẩm khẳng định rằng sản phẩm này của họ không lưu hành trên thị trường trong giai đoạn từ năm 2016 trở về trước, trong khi đây chính là giai đoạn mà Amber Heard và luật sư đại diện của cô nói rằng cô đã sử dụng hộp phấn để che phủ vết bầm.