Amber Heard mặc tuềnh toàng đi mua đồ giảm giá sau khi thua kiện Johnny Depp

Mới đây, cánh paparazzi đã ghi lại được khoảnh khắc Amber Heard đi mua sắm ở TJ Maxx - chuỗi cửa hàng chuyên bán đồ giảm giá - ở Hamptons (New York, Mỹ). Ngôi sao của bộ phim Aquaman ăn mặc đơn giản đến mức tuềnh toàng, gồm quần jean suông rách gấu và áo sơ mi rộng màu trắng.

Your browser does not support the video tag.

Amber Heard bị chê ăn mặc xoàng xĩnh, "khổ" đến mức phải đi mua hàng giảm giá. Nguồn: TMZ.