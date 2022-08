Amber Heard không cần tiền của Johnny Depp

Theo Insider, trong 6.000 trang tài liệu tòa án vừa được công bố hồi cuối tuần, bằng chứng về việc phân chia tài sản của hai vợ chồng trong lúc còn chung sống là điểm đáng chú ý. Theo đó, Amber Heard từng phớt lờ luật sư, không yêu cầu nhận thêm tiền từ vụ ly hôn với Johnny Depp.

Theo tiết lộ của luật sư, Amber Heard sẽ hưởng một nửa thu nhập của Johnny Depp từ bộ phim Cướp Biển Vùng Caribbean 5. Điều này dựa trên quy định tài sản cộng đồng ở bang California, Mỹ.

Các luật sư của Amber Heard lập luận Depp kiếm hơn 21 triệu USD từ phần phim đầu tiên và hơn 33 triệu USD cho phần phim thứ tư, vì vậy số tiền Depp kiếm được từ Pirates Of The Caribbean: Dead Men Tell No Tales là không hề nhỏ. Dù vậy, Heard nhiều lần từ chối việc nhận tiền của chồng cũ.