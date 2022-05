Amber Heard bị chế nhạo là kẻ nói dối

Ngoài việc bị gắn với các video chế nhạo, các clip Amber Heard khóc trên tòa thường bị ghép vào lời bài hát Devil Woman của Cliff Richard.

Trong khi đó, Johnny Depp được mô tả như anh hùng đáng yêu nhờ xuất trong các bộ phim cho trẻ em như Charlie And The Chocolate Factory và Alice In Wonderland.

Nam diễn viên đồng thời thu hút lòng thương của khán giả, đặc biệt là người trẻ khi luôn thể hiện hình ảnh người cha mẫu mực với hai con.

Hôm thứ sáu, Amber Heard nói trước tòa án Fairfax, Virginia rằng cô đang trải qua nỗi đau khổ khôn nguôi trước những kẻ bắt nạt trên Internet. Cô thậm chí nói bản thân và con gái bị dọa giết.