Âm vốn 4,9 nghìn tỷ, Vietnam Airlines chi 42 tỷ khen thưởng nhân viên

Ban Lãnh đạo Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (HVN) hôm 5/9 công bố quyết định chi hơn 42 tỷ đồng từ Quỹ khen thưởng của tổng công ty để khen thưởng người lao động có thời gian làm việc thực tế trong 7 tháng đầu năm 2022 tại hãng.

Số tiền 42 tỷ đồng không lớn so với quy mô vốn điều lệ tỷ USD của Vietnam Airlines, song là nỗ lực của hãng trong bối cảnh vẫn thua lỗ nặng trong quý II cũng như 6 tháng đầu năm.

Cho đến nay, nhờ việc kiểm soát tốt dịch bệnh trong nước, Vietnam Airlines đã khai thác lại hầu hết mạng bay nội địa với tần suất tương đối lớn. Mạng bay quốc tế cũng dần được khai thác tăng cường trở lại (ngoại trừ một số thị trường vẫn còn hạn chế khai thác như Trung Quốc, Nhật Bản).

Tính đến hết tháng 7, Vietnam Airlines ghi nhận số chuyến bay khai thác vượt 10,3% kế hoạch. Doanh thu vận tải hành khách đạt gần 26 nghìn tỷ (khoảng 1,1 tỷ USD), tăng gần 5.000 tỷ so với kế hoạch.

Đặc biệt, trong giai đoạn cao điểm hè, số lượt khách vận chuyển/ngày tăng 26,3% so cùng kỳ 2019 và tăng 9,7% so với kế hoạch. Đây là những tín hiệu tích cực đối với toàn thể người lao động Vietnam Airlines sau những ngày tháng khó khăn do dịch bệnh.