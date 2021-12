Ẩm thực độc đáo đến từ quốc gia vạn đảo Indonesia - đối thủ tuyển Việt Nam sắp tới

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/dulich/public_html/ocm/editor/ckeditor/clear_data.php on line 68

Nasi goreng được phân biệt với các phong cách cơm chiên châu Á khác bởi mùi thơm khói đặc trưng và hương vị caramel nhưng mặn. Không có một công thức nào xác định cho nasi goreng, thành phần và cách chuẩn bị của nó rất khác nhau bởi đầu bếp.

Ngoài cơm chín, nasi goreng bao gồm ít nhất ba thành phần; thành phần (ví dụ như trứng, tôm, thịt, dầu ăn), gia vị bumbu (ví dụ như tỏi, hẹ, muối, ớt), và đồ ăn kèm (ví dụ bawang Goreng , krupuk , Acar dưa chua, lát dưa chuột tươi và cà chua). Sự kết hợp của các loại gia vị và nguyên liệu theo tỷ lệ khác nhau tạo ra vô số hương vị khác nhau.

Gado-gado

Hầu hết các hương vị trong gado-gado có được từ hỗn hợp của nước sốt bumbu kacang hoặc salad đậu phộng. Gado-gado kết hợp các vị hơi ngọt, cay và mặn.

Thuật ngữ gado hoặc động từ menggado có nghĩa là tiêu thụ thứ gì đó mà không có gạo. Gado-Gado ở Indonesia theo nghĩa đen có nghĩa là "trộn-trộn" vì nó được làm bằng một hỗn hợp phong phú của các loại rau củ như khoai tây, đậu que, giá đỗ, rau bina, su su, mướp đắng... với đậu hũ, tương tempeh và trứng luộc, tất cả được trộn trong nước sốt đậu phộng, đôi khi cũng được phủ lên với bánh phồng tôm và rắc hẹ tây chiên.

Gado gado khác với lotek atah hoặc karedok dùng rau sống. Một món ăn tương tự khác là món pecel của người Java .