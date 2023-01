Ấm nồng vị mứt gừng mẹ làm

Trong không khí se se lạnh những ngày cận Tết miền Bắc, co ro trong lớp áo bông, tôi nhẹ nhàng cắn vào lớp thịt quả sánh dẻo, nhẩn nha nếm thử vị ngọt thanh pha chút chua dịu, hơi the the đầu lưỡi của tinh dầu vỏ quất, cảm giác hạnh phúc không gì sánh bằng.